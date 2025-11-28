林下經濟累計創造1.5億元產值 林農栽種台灣山茶拚「綠金」

林業保育署南投分署成功輔導林農羅永昇在埔里事業區的林班地栽種「台灣山茶」。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林業保育署南投分署推動「林下經濟」，成功輔導在地林農羅永昇在埔里事業區的林班地栽種「台灣山茶」（眉原山品系），羅永昇說，不用農藥、不施化學肥料，種植過程中陸續發現斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙等特有種蛙類棲息，盼數年後，長出兼顧生態保育與經濟價值的「綠金」。

林業保育署南投分署成功輔導林農羅永昇（左）在埔里事業區的林班地栽種「台灣山茶」。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

農業部在民國108年推廣林下經濟政策，首批品項包括椴木香菇、木耳、金線連、森林蜂，接續又納入台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙等產物，去年推動林下經濟產品驗證標章，迄今創造產值已累計逾1.5億元，林農羅永昇參加林保署南投分署舉行的「林下經濟輔導計畫」教育訓練課程，在南投分署輔導下選擇栽種「台灣山茶」。

羅永昇說，過去務農習慣開墾，但林下經濟概念是與森林共存，也看到森林除了木材，還有更多可能性，他詳細評估自家林地條件，選定栽種耐陰性佳、具市場潛力的「台灣山茶」（眉原山品系），感謝林業保育署南投分署提供233株珍貴的眉原山品系茶苗。

林農羅永昇加入林夏經濟產業鍊，栽種台灣山茶，栽種過程發現梭德氏赤蛙棲息。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林農羅永昇栽種台灣山茶，栽種過程發現斯文豪氏赤蛙棲息。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

羅永昇表示，他希望打造一個能讓台灣山茶、動物、森林和人類都能好好生活的環境，因此他在不使用化學藥肥、不破壞地被的前提下種植山茶，種植過程中，陸續發現斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙等特有種蛙類棲息，證明這片土地是健康的，真的很開心，大概要3年後才能開始採摘並製作山茶，期盼這片林地長出兼顧生態保育與經濟價值的「綠金」。

林業保育署南投分至林地勘查，肯定林農羅永昇嚴守對環境友善的承諾，堪稱林下經濟典範。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

林業保育署南投分署表示，羅永昇嚴守對環境友善的承諾，栽植現場，沒有刺鼻的農藥味，只有泥土與芬多精的清新，其示範計畫，正是林下經濟核心價值的最佳寫照，成為林地結合保育與產業的新典範。

