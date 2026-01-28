林下良品 無印良品買得到

農業部林業及自然保育署嘉義分署推動「林下良品」品牌行銷，攜手MUJI台灣無印良品將林下經濟成果推向更廣大的消費市場。即日起，MUJI台灣無印良品於官方網站正式上架嘉義分署「林下良品」品牌三項代表性產品，包括森林蜜、段木香菇及森林米語－花粉金磚，讓民眾在日常生活中即可品嚐來自阿里山森林的自然好滋味。

合作除商品上架外，無印良品更特別製作「林下良品」專屬網頁，透過影像與文字，介紹林下經濟友善森林、友善土地的生產理念，並呈現阿里山地區林農依循自然節奏、與森林共生的經營方式，讓消費者在選購產品的同時，也能深入認識產地環境與生產者背後的故事。上架的三項產品分別為嘉義分署輔導阿里山原住民農林業生產合作社生產的「森林蜜」、嘉義縣阿里山鄉十字社區發展協會生產的「段木香菇」，及跨界聯名打造的「森林米語－花粉金磚」，產品皆來自林下經濟經營成果，在不影響森林生態前提下生產，兼具風味品質與永續價值，適合全家共享。

嘉義分署表示，林下經濟政策是在維護森林生態的原則下，開放林業用地經核准後栽植適合當地的經濟作物，為林農創造穩定且多元的收入來源。透過「林下良品」品牌及與MUJI台灣無印良品的公私協力合作，不僅提升林下經濟產品的市場能見度，也讓更多民眾認識支持友善森林、友善土地的永續消費選擇。