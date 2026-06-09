林下養蜂 養老部落推國產材製作蜂箱

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▲產材蜂箱製作中。

【記者 李宏燁／新竹 報導】新竹縣尖石鄉養老Yulu部落，透過社區林業計畫，與林業及自然保育署新竹分署，推廣林下經濟—養蜂產業，並嘗試以國產材為原料，製作蜂箱，今(9)日於養老部落辦理國產材製作蜂箱教學活動，由新竹分署提供柳杉及杉木等在地材料，邀請陳春男、陳怡伶老師現場教導部落民眾製作蜂箱，在部落耆老及族人的用心學習製作下，完成40個以國產柳杉及杉木製作的野蜂養殖蜂箱。

▲養老部落鍾頭目示範在蜂箱塗上蜂蠟吸引蜜蜂入箱築巢定居。

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養老Yulu部落推動林下養蜂計畫，目的是為了讓部落居民體會泰雅族的傳統智慧及與自然環境共生的重要性。除選擇最能適應當地環境的「野蜂」，同時也調查及掌握部落周邊的蜜源植物。養老Yulu文化生態發展協會理事長比令．瓦旦表示，對泰雅族來說，「野蜂」不是被馴養的動物，而是山林的指引者、大自然的朋友。蜂群會選擇安全、安靜、水源充足的地點築巢，而那些地方常被視為「被祝福」或「適合居住」的土地，也成為泰雅祖先觀察環境的重要依據。

▲彩繪個人獨一無二的蜂箱。

分署長夏榮生表示，蜂箱以在地國產材製作，不僅降低碳足跡，也落實「取之於林，用之於林」的資源循環利用理念。新竹分署在推動國產材多元利用及森林永續經營同時，持續與在地部落建立夥伴互動關係，支持部落族人運用傳統智慧，結合國產材工藝，有效利用國家森林資源，提振山村經濟，改善族人生活。（照片新竹分署提供）