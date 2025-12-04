林世偉宣布60歲拍「全裸寫真集！」喊再不拍攝就老了：不想抱憾終生

娛樂中心／綜合報導

曾經參選山地原住民立委的網紅林世偉，常被網友捕捉到在街上不顧異樣眼光舞動身軀，短裙飄揚露出招牌的大紅內褲。林世偉先前PO出穿透視網狀內褲熱舞的影片，私密處被一覽無遺，導致Threads帳號一度遭停權，引發話題。林世偉4日再曬出自己的年輕嫩照，透露如果成功減重，將拍攝幾本全裸寫真集，「再不拍攝就老了！ 我不想讓自己抱憾終生。」

林世偉曬出自己的年輕嫩照，並自豪寫道「我曾經也是小鮮肉，有圖為證。」（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉4日在社群曬出自己的年輕嫩照，並寫道，我曾經也是小鮮肉，有圖為證。時光飛逝，明年1月1日我就要滿60歲了囉！許多粉絲問我，如果成功減重，我真的會拍攝全裸寫真集嗎？是的，如果成功減重，我一定會拍攝幾本全裸寫真集，「因為再不拍攝就老了！我不想讓自己抱憾終生。」我的寫真集保證不修圖，不使用美顏，每一本寫真集展現最真實的自己！

林世偉透露如果成功減重，將拍攝幾本全裸寫真集，「再不拍攝就老了！ 我不想讓自己抱憾終生。」（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉接著表示，我是非常自律的藝術家，我的家人與真正了解我的朋友都知道，我是很遵守泰雅族 GA GA 生活的泰雅族人。看一個人，真的不能只從外表，就輕易論斷別人。很多人喜歡隨意的評論別人，甚至公然侮辱，誹謗別人，現在太多鍵盤俠與酸民了！這些人連最基本的尊重都不懂！ 我就常常被酸民攻擊與霸凌！酸民就是酸民 ，只好調整自己的心態，讓我傷心的留言或惡意攻擊，就不要往心裡去！ 生命短暫，只要不違法，不違背良心，當然要勇敢做自己，為自己好好活！

