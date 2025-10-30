林世偉爆分手台積電主管男友！痛訴「房事無法滿足」：改愛健身猛男教練

娛樂中心／綜合報導

林世偉交過連2任台積電天菜男友，不過對方常常加班「房事滿足不了我」，最後改愛健身猛男教練。（圖／翻攝自林世偉IG、資料照）

網紅林世偉曾參選山地原住民立委，常被網友捕捉到在街上不顧異樣眼光舞動身軀，短裙飄揚露出招牌的大紅內褲。林世偉近日曬出27年前自己只有62公斤的照片，感嘆自己也曾經瘦過，透露是前男友台積電主管幫忙拍攝，引發話題。林世偉今（30日）受訪再度透露，交過連2任台積電天菜男友，不過對方常常加班「房事滿足不了我」，最後改愛健身猛男教練。

林世偉曬出27年前只有62公斤的照片，感嘆自己也曾經瘦過，透露是前男友台積電主管幫忙拍攝。（圖／翻攝自林世偉IG）

根據《中時新聞網》報導，林世偉受訪透露，交過連2任台積電天菜男友，長相都很帥氣、身材也都很好，但因工作繁忙、常常加班，體力不支「房事滿足不了我」，最終他都主動分手。林世偉接著笑說：「最後我愛上一位健身猛男教練，情侶之間最重要的就是魚水之歡，無法讓我得到滿足的最後就會出局。」

林世偉交過連2任台積電天菜男友，不過對方常常加班「房事滿足不了我」，最後改愛健身猛男教練。（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉28日在IG曬出昔日照片，並寫道：「曾經瘦過，那時候只有62公斤（民國87年） ，還在在竹科中德電子材料公司上班，前男友（台積電主管）幫我拍攝的照片，地點在尖石鄉秀巒村軍艦岩附近。時光飛逝，往事只能回味。」照片中，只見他和現在一樣都留著一頭飄逸長髮，穿著背心坐在溪邊大石上，不管身形、手臂與大腿都比現在纖細許多，掀起熱議。



