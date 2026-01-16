林世偉自爆外甥女是小薰！揭她與鄭人碩都很上進「只差沒登記結婚」

娛樂中心／綜合報導

林世偉自曝外甥女是女星小薰，並大讚她與男友鄭人碩都很上進，「兩位只差沒有登記結婚。」（圖／翻攝自林世偉臉書）

曾經參選山地原住民立委的網紅林世偉，常被網友捕捉到在街上不顧異樣眼光舞動身軀，短裙飄揚露出招牌的大紅內褲。林世偉先前PO出穿透視網狀內褲熱舞的影片，私密處被一覽無遺，導致Threads帳號一度遭停權，引發話題。林世偉今（16日）自曝外甥女是女星小薰，並大讚她與男友鄭人碩都很上進，「兩位只差沒有登記結婚。」

林世偉曾穿透視網狀內褲，私密處被一覽無遺，隨後Threads帳號遭檢舉停權。（圖／翻攝自林世偉IG）

林世偉今在社群曬出與小薰、鄭人碩的合照，並寫道，外甥女小薰 靠著信仰與自己的努力，演藝事業風生水起，女婿鄭人碩也很上進，兩位只差沒有登記結婚，目前重心都放在演藝事業上。多年前，我和小薰在國道客運上巧遇，她正處在人生的低谷，我是小薰的舅舅，二話不說，直接帶著小薰到台北市，拜訪我的好友、華映娛樂老闆梁弘志 。感謝華映娛樂的老闆，我的好友梁宏志，大力支持外甥女小薰。

林世偉接著寫道，小薰與陳潔瑤導演合作的電影，從《只要我長大》到《哈勇家的 GA GA》 ，華映娛樂梁宏志先生提攜陳潔瑤導演，也提攜我的外甥女小薰。陳潔瑤導演更憑藉《哈勇家的GA GA》奪得金馬獎最佳導演，這都要感謝華映娛樂梁宏志的大力支持！ 我和外甥女小薰，我們都是虔誠的基督徒，我們時常上教會感謝讚美主。 祝福外甥女小薰與女婿鄭人碩的演藝事業，蒸蒸日上。

