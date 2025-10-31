林世偉27年前嫩照曝光 自揭分手台積電男友內幕

【緯來新聞網】】網紅林世偉近日分享一張攝於27年前、體重僅62公斤的舊照，引發網友關注。他表示照片由過去的男友、台積電主管所拍，並回憶起當時仍在新竹科學園區的職場生活，照片地點位於新竹縣尖石鄉的軍艦岩一帶，展現他年輕時的纖瘦模樣，掀起一波熱議。

林世偉27年前嫩照曝光。（圖／翻攝自IG）

林世偉長期以獨特的街頭穿搭和舞蹈風格受到關注，包括穿著短裙在街頭大膽舞動，時常被網友目擊、拍攝。他曾參選山地原住民立法委員，個人風格鮮明，擁有一定網路聲量。



根據《中時新聞網》報導，林世偉受訪時透露，他過去曾與兩位台積電主管交往，皆為外型出眾且身材健壯的男性。不過由於對方經常加班、身心疲憊，使他難以獲得親密關係上的滿足，最終選擇分手。他笑稱，後來選擇和健身教練交往，並直言情侶間最重要的是「魚水之歡」，若無法在這方面契合，感情也難以維繫。



他在社群平台分享那張1998年的舊照時寫下：「曾經瘦過，那時只有62公斤，在竹科中德電子材料公司上班，照片是前男友幫我拍的，地點在尖石秀巒村的軍艦岩附近。時光飛逝，往事只能回味。」照片中他身穿背心、留著一頭長髮，坐在溪邊大石上，四肢纖細，與現今形象形成對比，吸引不少粉絲留言討論。

