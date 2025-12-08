林世偉32歲全裸照首度曝光！擁超狂「六塊腹肌」 他：裸體跟色情無關

娛樂中心／綜合報導

網紅林世偉曾參選山地原住民立委，常被網友捕捉到在街上不顧異樣眼光舞動身軀，短裙飄揚露出招牌的大紅內褲，掀起爭議。林世偉日前表示明年60歲成功瘦身後，將拍攝全裸寫真集，再度引發話題。林世偉近日再加碼曬出自己32歲時的全裸照，自稱當時還有六塊腹肌，並強調「人體很美，裸體跟色情無關！」

林世偉表示明年60歲成功瘦身後，將拍攝全裸寫真集，引發話題。（圖／翻攝自林世偉ＩＧ）

林世偉近日曬出自己32歲時的背面全裸照，並寫道，媒體報導 我成功瘦身後，要拍攝全裸寫真集，是真的！這一張背面全裸的就是我，拍攝者是一位大帥哥，不方便提供對方的個資，否則又要害到朋友了。這是32歲的林世偉，那時候我還沒有肚子，哈哈哈哈哈！當時我也有拍攝正面全裸的，非常的性感，當時還有六塊腹肌呢，礙於臉書規定 無法放上來！

林世偉最後強調，這張照片沒有修圖，更沒有美顏。人體很美，裸體跟色情無關！ 人生苦短，當然要勇敢做自己，為自己而活！我會用一年的時間減重，只靠飲食與運動，我是很自律的人，我相信一定可以減重成功！

林世偉 32歲時的全裸照曝光，自稱當時有六塊腹肌，他強調「人體很美，裸體跟色情無關！」（圖／翻攝自林世偉ＩＧ）

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「不止脆，連IG都要付費觀看了嗎」、「這本如果放寫真買爆」、「好辣，好乾淨的屁股」、「我朋友看了很興奮」、「哇喔 好性感喔」、「老師這線條太性感了」。



