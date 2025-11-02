林世富與磚的對話重現往日情懷

與磚的對話林世富創作個展，自即日起在彰化鶴棲別墅展出。（記者方一成攝）

以臺灣六十至八十年代常民生活中的草根人物為創作題材，「與磚的對話－林世富創作個展」自即日起至十二月二十一日在彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）展出，藉由紅磚的質樸肌理，重現那段窯業興盛、生活充滿勞動與溫度的年代，呈現藝術家對生活現場、時代記憶與人情風景的深刻關懷。

展出藝術家林世富老師來自高雄市大樹區，該區域土壤因為土質黏性佳，十分適合燒製磚瓦，自日治時期即為重要的磚瓦產地之一，更在臺灣六十至七十年代發展成為地方產業的代表。林世富老師將傳統建築裝飾工藝之一的「磚雕」運用於藝術展現，結合雕塑技法與個人美學思維，展現紅磚作為創作媒材的可塑性與藝術深度，其作品兼具雕刻技術與藝術精神，曾二次入選高雄縣美展雕塑類，並多次於高雄縣、屏東縣等地舉辦聯展與個展，持續以真摯且細膩的創作語彙詮釋地方文化的多樣樣貌。

本次展出作品的創作題材均來自林老師的成長時期，從農村田園到童年遊戲與街坊互動，作品透過「窯前雕」技法，先於磚坯上雕刻後在入窯燒製，以樸實的造型語言捕捉常民生命的韌性與溫度，紅磚的溫潤色澤、細緻紋理與窯火痕跡，交織出充滿歷史厚度的畫面，描繪那段社會轉型、經濟起飛的年代，讓觀眾在欣賞作品之餘，也能感受紅磚背後所承載的文化底蘊與生命故事。

彰化縣文化局日昨表示，本次展覽不僅呈現傳統建築磚雕技藝的當代轉化，更呈現藝術家以土地為根、以情感為脈的創作精神。林世富老師以紅磚作為文化與藝術的媒介，將地方產業轉化為時代記憶的藝術符號，誠摯邀請民眾蒞臨彰化工藝展覽館(鶴棲別墅)觀展，透過紅磚的紋理與時間的刻痕中，細細體會土地記憶與藝術對話的共鳴。