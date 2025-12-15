林世賢任彰市長7週年提城市新藍圖 以綠能AI與國際結盟推動產業升級

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝





彰化市公所15日舉辦市長林世賢就職7週年典禮。林世賢在典禮中回顧施政成果並提出未來城市發展願景，感謝市公所團隊在同仁團結努力及市民代表會支持下，榮獲鄉鎮市公所史上唯一「7項國家級大獎」肯定，不僅展現各項建設成果，也象徵行政效率與政治文化的正向轉變。

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝

林世賢表示，城市的進步並非市公所單方面努力的成果，而是來自市民朋友、全體里長及各社區發展協會長期投入與共同參與，才能一步一腳印累積今日的成就。他也向所有支持市政推動的夥伴表達感謝之意。

面對全球產業轉型浪潮，林世賢指出，未來市政發展將以「綠能」與「AI算力中心」為核心方向，帶動彰化既有精密機械、工具機等傳統產業升級，進一步切入無人載具、機器人及機器狗等高附加價值產業鏈，打造更具競爭力的產業新樣貌。

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝

在國際布局方面，林世賢強調，彰化的市場不應侷限於國內，而應積極與世界接軌。目前已初步建置三大國際戰略平台，其中之一為「無人載具大聯盟」與「複合材料低碳聯盟」，將組隊前進美國無人機戰略平台，爭取更多國際合作與商機。

第二個平台則持續深化與印度的交流合作。林世賢指出，印度將成為台灣連結中東與歐洲的重要門戶；同時，彰化市也已與全球工業級3D列印領導廠商美商 Markforged 結盟，期盼透過先進製造技術，加速產業升級並提升國際競爭力。

展望未來，林世賢提出五大城市願景，包括建立綠能基地、發展無人機科技、打造AI中心城、推動智慧製造以及發展科技農業，引領彰化朝向更創新、更永續、也更國際化的城市目標穩健邁進。

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝

林世賢就職7週年提出城市新藍圖，以綠能AI與國際結盟推動產業升級。圖／記者鄧富珍攝

