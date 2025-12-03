▲台印跨國產業交流論壇雙方人員大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】由彰化市公所與「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，今(3)日在彰化市登場！論壇中，由印度商工部次長Shri. Amardeep Singh Bhatia親自率領中央官員與38家印度關鍵戰略產業企業領袖到訪彰化，與國內電子大廠、上市公司及在企業面對面交流，市長林世賢表示，「彰化隊」模式證明，地方產業有能力主動整合資源，建立國家級戰略平台，讓台灣的技術優勢與印度的市場與製造優勢能精準對接。他也呼籲中央政府正視並善用「彰化經驗」，將地方成功模式納入國家產業鏈重組與國際分散風險的整體布局，共同把握全球市場的龐大商機。

▲林世賢促「台印跨國產業交流論壇」與彰化隊啟動台印商機。

此次交流核心目標，是讓國內頂尖電子產業與彰化在地的基礎工業量能，直接對接印度快速發展中的戰略產業。透過論壇與一對一交流，雙方企業將分享實務經驗與市場資訊，尋求共同投資、技術合作與供應鏈布局等具體專案，實現互利共贏，開創台印產業合作新篇章。印度代表團成員涵蓋電子製造、汽車與零組件、資訊科技、工業園區等關鍵產業，包括：Dixon Technologies、Vedanta Displays Ltd（電子製造）、Maruti Suzuki、Bharat Forge Ltd（汽車與零組件）、Tata Consultancy Services（資訊科技）等多家印度產業龍頭。

國內方面，則有電子產業巨頭、上市公司以及彰化在地企業皆主動報名參與。林世賢表示對企業而言，此次論壇等同於一條「直通印度」的產業合作快車道，將大幅縮短接觸國際大廠與海外市場的時間與成本。（照片／記者廖美雅翻攝）