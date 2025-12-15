林世賢就職7週年願景 推動綠能AI與國際結盟拚產業升級

林世賢除了感謝市公所同仁的齊心投入，也向市民朋友、全體里長及各社區發展協會理事長致意。（記者方一成攝）

彰化市公所今（十五）日舉辦市長林世賢就職七週年典禮！林世賢市長在典禮上感恩說，市公所在同仁團結打拚與市民代表會全力支持之下，榮獲鄉鎮市公所史上唯一「七個國家級大獎」的肯定，不僅反映建設成果，也象徵公務體系行政效率與政治文化的正向轉變。

林世賢除了感謝市公所同仁的齊心投入，也向市民朋友、全體里長及各社區發展協會理事長致意，強調城市進步不單單是靠市公所，而是全民共同努力的成果，才能累積出今日的豐碩成就。

面對產業轉型趨勢，林世賢指出，未來將以「綠能」與「AI算力中心」等新產業政策為核心，帶動彰化既有的精密機械、工具機等傳統產業升級，進一步切入無人載具、機器人、機器狗等高附加價值的產業鏈，打造更具競爭力的產業新樣貌。

林世賢表示，彰化的市場不應侷限於國內，更要接軌國際、與世界組隊合作。目前已初步建置三大國際戰略平台，平台之一為「無人載具大聯盟」與「複合材料低碳聯盟」將組隊前進美國無人機戰略平台，爭取國際合作與商機。

第二個平台是，市公所持續推動與印度交流，林世賢指出，印度將是台灣連結中東、歐洲的重要門戶；另外，彰化市也已與全球工業級3D列印領導廠商美商 Markforged 結盟，期盼以先進製造技術帶動產業升級、提升國際競爭力。

林世賢表示，除了建置三大國際戰略平台之外，另未來也設括：一、建立綠能基地。二、無人機科技。三、AI中心城。四、智慧製造。五、科技農業。等五大願景，引領彰化朝向更創新、更永續、更國際化的城市目標穩健邁進。