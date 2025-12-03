林世賢帶領彰化隊啟動台印兆元商機 打造國家級戰略平台

▲台印跨國產業交流論壇雙方人馬大合影。（圖／彰化市公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化市公所與「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，3日在彰化市隆重登場！論壇中，印度商工部次長 Shri. Amardeep Singh Bhatia 親自率領中央官員與38家印度關鍵戰略產業企業領袖訪問彰化，與國內電子大廠、上市公司及在地標竿幸福企業面對面交流，預期將引爆台印兆元級商機，也將成為新南向政策的重要實質成果。

▲林世賢市長倡議成立的「彰化隊」，經過一段時間努力行銷彰化在基礎工業與無人機產業的實力，成功吸引了印度官方與企業界高度關注。（圖／彰化市公所提供）

這場論壇由地方政府與民間團體主動發起，卻肩負國家級經濟戰略意義！由林世賢市長倡議成立的「彰化隊」，經過一段時間努力行銷彰化在基礎工業與無人機產業的實力，成功吸引了印度官方與企業界高度關注，為台灣地方城市首度搭建與印度戰略產業系統性對接的平台，也為中央政府推動新南向政策提供具體示範。

▲林世賢市長表示，「彰化隊」模式證明，地方產業有能力主動整合資源，建立國家級戰略平台，讓台灣的技術優勢與印度的市場與製造優勢能精準對接。（圖／彰化市公所提供）

本次交流核心目標，是讓國內頂尖電子產業與彰化在地的基礎工業量能，直接對接印度快速發展中的戰略產業。透過論壇與一對一交流，雙方企業將分享實務經驗與市場資訊，尋求共同投資、技術合作與供應鏈布局等具體專案，實現互利共贏，開創台印產業合作新篇章。

印度代表團成員涵蓋電子製造、汽車與零組件、資訊科技、工業園區等關鍵產業，包括： Dixon Technologies、Vedanta Displays Ltd（電子製造）、 Maruti Suzuki、Bharat Forge Ltd（汽車與零組件）、Tata Consultancy Services（資訊科技）等多家印度產業龍頭，顯示此次交流已提升至國家戰略層級。

國內方面，則有電子產業巨頭、上市公司以及彰化在地標竿幸福企業皆主動報名參與。對企業而言，此次論壇等同於一條「直通印度」的產業合作快車道，將大幅縮短接觸國際大廠與海外市場的時間與成本。

林世賢市長表示，「彰化隊」模式證明，地方產業有能力主動整合資源，建立國家級戰略平台，讓台灣的技術優勢與印度的市場與製造優勢能精準對接。他也呼籲中央政府正視並善用「彰化經驗」，將地方成功模式納入國家產業鏈重組與國際分散風險的整體布局，共同把握全球市場的龐大商機。