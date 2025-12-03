林世賢帶領「彰化隊」啟動台印兆元商機，打造地方首座國家級戰略合作平台。圖／彰化市公所提供





由彰化市公所與「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」3日在彰化市登場。印度商工部次長 Shri. Amardeep Singh Bhatia 率領中央官員與 38 家印度關鍵產業企業領袖訪台交流，與國內電子大廠、上市公司及在地企業面對面洽談合作。此次論壇預期將引爆台印兆元級商機，更成為新南向政策少見的高層級實質成果。

這場由地方政府與民間團體共同發起的論壇，卻具備「國家級」經濟戰略意義。林世賢市長倡議成立的「彰化隊」，近年積極推廣彰化在基礎工業與無人機製造上的完整能量，成功吸引印度官方與產業界高度關注，促成台灣地方城市首次與印度戰略產業建立系統性合作平台，也為中央政府的新南向推動提供可見、可複製的地方成功案例。

本次論壇的核心目標，是促成國內具競爭力的電子產業與彰化深厚的基礎工業鏈，直接對接印度快速崛起的戰略產業需求。論壇安排主題分享與一對一媒合，雙方將就投資機會、技術合作、供應鏈布局等方向交流，尋找具體合作專案，實現互利共創。

此次印度代表團陣容堅強，涵蓋電子製造、汽車與零組件、資訊科技、工業園區等產業，包括：Dixon Technologies、Vedanta Displays Ltd（電子製造）、Maruti Suzuki、Bharat Forge Ltd（汽車與零組件）、Tata Consultancy Services（資訊科技）等多家印度產業龍頭，可見此次來訪已上升到國家戰略層級，具高度象徵與實質意義。

台灣方面，除了多家電子業巨頭、上市公司之外，亦有多家彰化在地標竿企業主動參與。對國內企業而言，這場論壇幾乎等同於一條「直通印度」的合作快速通道，大幅降低進入印度市場的時間與成本。

林世賢市長表示，「彰化隊」模式證明，地方政府有能力結合產業力量，打造國家級戰略平台，讓台灣技術優勢能與印度市場規模與製造能量有效銜接。他呼籲中央政府將「彰化經驗」納入國家產業鏈重組與國際布局的策略中，把握全球供應鏈重整的重大契機。

