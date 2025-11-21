林世賢批毒蛋源自制度失靈 主張啟動「彰化健康蛋認證」全面守護食安

林世賢視察彰化市一家蛋雞場宣布將推動「健康蛋認證制度」。圖／彰化市公所提供





近期「毒蛋事件」引發全台震驚，家長、早餐店與餐飲業者人心惶惶，食安問題再度成為焦點。彰化縣長擬參選人林世賢21日表示，這次事件不僅暴露民眾日常飲食安全的脆弱性，也凸顯彰化縣現行食安稽查與通報制度存在漏洞。他強調，食安是政府最基本的責任，「不能每次都等到事情爆發後才亡羊補牢」。

林世賢指出，彰化是全台最重要的蛋品生產基地，全縣約有900多場蛋雞場、2,000多萬隻蛋雞，每年可生產約43億顆雞蛋，產量全國第一，「全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化」。也因此，彰化更應該具備全國最嚴謹的蛋品管理制度，以確保從產地到餐桌的每一顆蛋都能讓民眾安心。

蛋雞飼主陳明璋向林世賢說明他用物理方式褳蚊蠅。圖／彰化市公所提供

針對近日連續爆出的公共治理危機，包括花蓮撤離延誤、台中非洲豬瘟破口、彰化毒蛋事件等，林世賢指出，剛好出問題的多為藍營地方政府，這已非單一事件，而是反映出地方治理能力的落差。他強調，政府職責不只是喊口號，而是在每一次危機中展現即時作為與承擔責任，「若地方只顧政治綁樁、不選賢與能，受害的永遠是百姓」。

為補強制度缺口，他提出「彰化健康蛋認證制度」。林世賢說，只要蛋農願意加入，縣府就負責定期到場採樣、進行全面檢驗，將所有禁藥與可能風險（包括芬普尼）納入檢測項目。通過檢驗的蛋品可獲得「彰化健康蛋」標章，供家長、學校、商家與消費者清楚辨識，保障採購安全。

林世賢強調，民眾買蛋不該靠運氣，孩子的健康更不能拿來賭制度漏洞。真正的食安管理不是政治攻防，而是攸關每個家庭日常生活的基本保障。他呼籲，「只要看到『健康蛋』標章，民眾就該能放心，這不是口號，而是地方政府應該做到的責任。守護家庭，就是守護彰化。」

