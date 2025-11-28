林世賢拋教育、運動雙改革 AI 入課綱、運動獨立成縣政新領域

由彰化市公所主辦的第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續三天在彰化體育場建興網球場熱力展開。圖／彰化市公所提供





彰化縣長擬參選人林世賢28日提出「教育與運動分立發展」的政策主張，強調教育應回到專業本質，初等教育政策應由最了解校務運作的國中小校長主導。他表示，未來將把家庭教育、道德倫理與公民教育重新納入核心課程，同時把 AI 教育正式編入中小學課綱，期望讓孩子在彰化就能接軌國際、迎向未來科技潮流。

在運動政策方面，林世賢指出，運動不應僅是課程的一部分，而應成為完整的縣政領域。他承諾若取得縣政主導權，將把運動業務獨立並結合青年事務，成立「青年運動教育發展處」。此外，他也計畫打造國家級選手培訓中心、提高選手獎金，同時推動全民運動方案，讓更多彰化民眾參與運動、提升健康。

林世賢市長主持開球儀式。圖／彰化市公所提供

由彰化市公所主辦的第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽於28日在彰化縣立體育場健興網球場開賽，為期三天。賽事共吸引全國72隊、約700多名選手與教練參賽，組別包含機關團體組、國小男女組、社會男子甲乙丙組、社會女子甲組以及長春組等八組，競爭激烈、看點十足。

彰化大佛金像獎自民國49年起辦理，起初為慶祝八卦山大佛開光並帶動地方觀光，由賴通堯市長及多位軟網前輩共同創辦，至今已有63年歷史，被視為全國軟式網球的重要賽事之一。賽事冠軍可將縮小比例、經開光的「大佛金像」保管一年，傳言可帶來一年好運，也成為賽事的特色傳統。

林世賢表示，感謝縣府提供健興網球場為比賽場地，並感謝彰化縣體育會軟式網球委員會總幹事陳浩裕協助賽事規劃。本次裁判則由國立中興大學附屬臺中高農蔡和岑老師率領的專業團隊擔任，以確保比賽公平、公正。他也預祝所有參賽者有優異表現。

大佛盃的特色，是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管一年，帶來一年的好運。圖／彰化市公所提供

