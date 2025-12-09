林世賢拚彰化縣長提名 「產業5箭」齊發找回城市光榮 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／彰化報導

民進黨彰化縣長提名「類初選」民調在即，參選人、彰化市長林世賢今（9）日拋出政策牛肉，要籌組「彰化隊」，以5大願景翻轉彰化多年來薪資墊底、人口外移與產業升級遲滯等困境，將彰化打造成「綠能AI首都」。

回顧從政歷程，林世賢本來是一個獸醫師，一步步成為為彰化市民發聲的市長，這一切源頭是從與汙染對抗的一場公民運動開始的。林世賢表示，彰化在1990年代時環境惡化，大肚溪口被垃圾與黑煙籠罩「當時我只是一名獸醫師，卻無法忍受家鄉被糟蹋，看著垃圾被一車車倒進大肚溪河床，再被點燃成漫天黑煙」。

林世賢說，當時他挺身而出，擔任環保聯盟理事長，成功擋下縣府的填海計畫，為水鳥和彰化人守住大肚溪口濕地，還成立了全台第一個「野生動物急救站」，救助無數保育類動物；秉持著每個生命都應該被接住的信念，也成為其從政的堅實基礎。

走入體制內選舉，林世賢2014年第一次參選縣議員，就獲得全縣最高票，之後的2018年、2022年，更2度在民進黨地方選舉艱困情況下，當選彰化市長。林世賢有信心地指出，因為自己能吸納中間選民與知識藍，這也是此次他代表民進黨參選彰化縣長的最大優勢。

林世賢進一步表示，對於彰化技產業發展5大願景，包括一、善用彰化得天獨厚的綠能優勢，因為未來所有新興科技產業必須使用綠電；二、成立AI算力中心，全球所有AI業者都看好彰化投資AI算力中心的條件，他已經和NVIDIA、AMD、美超微、Google等公司都談過，這些公司需要綠電、資料中心、少天然災害低風險，而彰化全部具備。

林世賢續指，三、要運用AI算力中心全面升級彰化精密機械產業；四、應用AI加上彰化製造加工世界冠軍的水準，投入無人載具、無人機、無人船、機器人等產業，將徹底讓傳統產業升級轉型；五、農業是彰化的根本，當彰化擁有最強AI智慧農業機械，必能發展智慧農業，創造更高的農業價值。

「決定參選縣長，是因為看見彰化不能再停滯。」林世賢提到，這8年來藍營主導的彰化縣政府，完全抗拒發展綠能，但是彰化坐擁多家「隱形冠軍」從五金、腳踏車零件、機車汽車零組件到金屬加工、模具等都有。他說，彰化人這麼拚，薪資卻全國墊底，年輕人被迫離鄉，根本問題就是在於「彰化不是沒有實力，是沒有人帶」。

林世賢強調，綠能結合AI與無人機，不僅是全球浪潮更是彰化翻身的契機，他已成立「無人載具大聯盟」，近千名會員、上百家上市櫃公司參與已有初步成果，未來若能導入縣府資源，將能更加壯大。

「我不僅看得懂彰化未來產業要發展道路，也真正懂地方治理、腳踏實地與彰化民眾站在一起。」林世賢重申，有別於其他初選參選人看板掛滿大街小巷，他則是走基層，與第一線里長直接面對面，實際了解地方鄉里的需要所在，未來願景與基層心聲結合，就是要讓彰化不再只有既定框架，而是能讓縣民找回屬於彰化人的光榮感。

照片來源：翻攝自林世賢臉書

