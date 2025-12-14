林世賢拚黨內初選 誓言用科技產業翻轉彰化縣經濟

▲團結大會上排無人機展演外，更邀請由上緯智聯公司自主研發的智慧人形機器人「台智寶」擔任神秘嘉賓，成功引發話題。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】民進黨彰化縣長提名類初選民調進入倒數計時，主打經濟與科技牌的彰化市長林世賢今(14)日舉辦「彰化勝利團結大會」，現場出現台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」站台，成為一大亮點，林世賢強調，產業和經濟是翻轉彰化的重中之重，他將全力引進AI相關產業，並強化彰化的綠能、風電、再生能源等優勢，促進更好的產業經濟，這樣才能透過財政稅收，讓彰化縣民享有更好的福利政策。

▲人形機器人與林世賢一同走入勝利團結大會，吸引現場民眾目光。（記者廖美雅拍攝）

在民進黨內無派系包袱的林世賢，自從表態爭取提名後，以經濟發展為主軸，不斷地提出產業政策，致力發展推廣無人機、機器人、無人載具、機器狗等相關科技產業，並連結讓彰化傳統產業轉型。今天(14日)更擴大規模舉辦「彰化勝利團結大會」，活動現場人潮洶湧近3000人參與。現場除安排無人機亮相外，更邀請到智慧人形機器人-由上緯智聯公司自主研發的「台智寶」擔任神秘嘉賓。

林世賢強調，只有積極的提出產業規畫，才能有效實現福利政策，發展產業經濟，就可為彰化帶來實質稅收，而他的產業政策是四位候選人中最完整，最具優勢的。彰化最特別的是全國綠能最多的地方，有綠能才可發展AI算力，加上彰化目前的再生能源已經佔105%，風電全過第一、太陽能是第二，他將利用彰化的優勢來招商引資，積極發展強化綠能及AI科技、精密機械自動化等產業，此舉也可相對帶動年輕學子返鄉就業，活化在地。

▲林世賢勝利團結大會，現場踴入近3000人到場相挺。（記者廖美雅拍攝）

在彰化藥師界享有盛名的「刀爸（作家導演九把刀的父親）」、已77歲的柯毓彬也到現場為林世賢加油打氣，致詞稱讚林世賢多年來深耕地方、關心民生與醫療發展，是值得信賴的新世代領導者。此外，包括年輕族群代表Jack林君彥、企業界代表彰化無人載具大聯盟秘書長游富洋、公益文教界代表雙清文教基金會董事長、醫界代表李武波醫師以及教育與農業界代表前明道大學校長陳世雄等人，也都到場為林世賢站台力挺。

林世賢主張將彰化打造成「綠能科技首都」，核心是結合彰化豐富的綠色能源風電、太陽能資源，發展「AI數據算力中心」，並以此帶動傳統產業，如精密機械、金屬加工升級，轉型連結無人載具、無人機、機器人、機器狗等新興科技領域，同時發展智慧農業，創造就業機會，吸引年輕人回鄉，以徹底翻轉彰化低薪、人口外移的困局，打造宜居的科技新城市。身兼「彰化無人載具大聯盟主席」的林世賢強調，他與台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯智聯董事長蔡朝陽已多次合作推動產業論壇，證明他有決心、有能力引進新興科技，讓產業在彰化落地生根。