林世賢推「彰化健康蛋」定期採樣檢驗認證標章

▲林世賢視察彰化市一家蛋雞場宣布將推動「健康蛋認證制度」。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣長擬參選人林世賢針對近期毒蛋事件引發社會高度不安，在今（21）日表示，此次事件讓許多家長、早餐店、餐飲業者與民眾深感不安，更暴露出彰化縣現行食安稽查與通報流程仍有漏洞。食安是政府最基本的責任，不能每次都等到出事後才亡羊補牢。為此，他提出未來若當選縣長，將推動「健康蛋認證制度」，透過透明化、可追溯、可檢驗的地方食安管理機制，守護用蛋安全。

林世賢指出，彰化本身就是全台最重要的蛋品供應縣市，更應該在食安上走在最前線。根據統計，彰化縣內蛋雞場將近900多場，飼養約2,000多萬隻蛋雞，一年可生產約43億顆雞蛋，產量為全國第一；等於全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化，對全台的蛋品安全具有關鍵影響力。他說既然彰化供應全台一半的雞蛋，就更應該負起更高的食安標準與責任。」為補強現行制度缺口，林世賢提出「彰化健康蛋認證」，只要蛋農加入，縣府即負責定期採樣檢驗，將所有禁藥（含芬普尼）列入檢驗項目，通過者才能張貼「彰化健康蛋」認證標章，讓家長、學校、早餐店與餐飲業者能一眼辨識、安全選用。食安不是藍綠攻防，而是政府是否有能力在關鍵時刻守住民眾最基本的生活安全。