林世賢提出教育與運動分立政策

▲彰化市長林世賢昨(28)日出席「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽開球。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣長擬參選人林世賢昨(28)日出席由彰化市公所主辦的第62屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場熱力展開，有來自全國各地共72隊、約7百多名隊員與教練參賽。林世賢現場向媒體發表教育應與運動分立發展的政策，讓教育回到專業-初等教育應該由最了解現況的國中小校長來領導，並將家庭教育、道德倫理、公民教育重新放回教育的核心，也會把 AI 正式納入中小學課綱，讓孩子從彰化就能接軌世界、迎向未來。

廣告 廣告

▲「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，28日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場展開。

至於運動，林世賢說，他希望不再只是課程，而是一個完整的縣政領域。所以，未來若主掌縣政，計劃把運動業務獨立出來，與青年事務整合，成立「青年運動教育發展處」；同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫。

彰化大佛金像獎軟式網球錦標賽，其特色，是將八卦山大佛的比例縮小塑造佛像，並經過開光點睛，每屆冠軍可保管佛像1年。此外，林世賢也強調，透過此一文化體育活動的傳承，能有助於城鄉的融合及促進經濟繁榮。（照片／記者廖美雅翻攝）