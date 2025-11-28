林世賢提教育與運動應分立

林世賢市長向媒體發表教育應與運動分立發展的政策。



（記者方一成攝）

▲林世賢市長向媒體發表教育應與運動分立發展的政策。



（記者方一成攝）

彰化縣長擬參選人林世賢市長昨（二十八）日向媒體發表教育應與運動分立發展的政策，讓教育回到專業-初等教育應該由最了解現況的國中小校長來領導，並將家庭教育、道德倫理、公民教育重新放回教育的核心，也會把AI正式納入中小學課綱，讓孩子從彰化就能接軌世界、迎向未來！

至於運動，林世賢說，他希望不再只是課程，而是一個完整的縣政領域。所以，未來若主掌縣政，計劃把運動業務獨立出來，與青年事務整合，成立「青年運動教育發展處」；同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫，讓每一位彰化人都能動起來、健康起來。

由彰化市公所主辦的第六十二屆「彰化大佛金像獎」全國軟式網球錦標賽，二十八日起連續三天在彰化縣立體育場健興網球場熱力展開，有來自全國各地共七十二隊、約七百多名隊員與教練參賽，分為機關團體組、國小男子組、國小女子組、社會男子甲組、社會男子乙組、社會男子丙組、社會女子甲組及長春組等八組進行鏖戰，激戰可期！林世賢市長也預祝大家都能在比賽中奪得佳績！