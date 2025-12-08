林世賢攜手美商Markforged促彰化為台灣無人載具製造新基地

▲彰化市長林世賢（圖左），今（8）日與美商Markforged Markforged大中華區總經理陳中欣（圖右）簽署合作備忘錄（MOU）。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化無人載具聯盟主席林世賢，今（8）日與全球工業級3D列印廠商美商 Markforged Markforged大中華區總經理陳中欣簽署合作備忘錄（MOU），並宣布由陳中欣擔任無人載具聯盟的榮譽副主席。林世賢表示，將結合分散式數位鍛造與無人載具產業，帶動傳產升級，打造彰化成為台灣無人載具與先進製造新基地。

林世賢指出，此次合作有三大目標：第一，協助傳統代工轉向以數位設計、先進製造為核心的高值化產業；第二，讓在地精密機械與零組件廠商，能直接切入無人機、國防與高階製造供應鏈；第三，透過「分散式製造＋數位庫存」概念，平時強化研發與接單能力，危急時刻能迅速動員產能，提升整體供應鏈韌性。Markforged擁有金屬與複合材料3D列印技術與雲端平台，可讓不同工廠在同一套參數與標準下，同步生產相同品質的零件。

▲林世賢表示將結合分散式數位鍛造與無人載具產業，帶動傳產升級，打造彰化成為台灣無人載具與先進製造新基地。（記者廖美雅拍攝）

陳中欣認為，彰化同時具備完備的精密加工聚落與無人載具聯盟雛形，是在亞洲複製此模式的最佳示範場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖，推動示範專案與系統化培訓，讓更多在地廠商逐步成為國際專案的合作夥伴。

林世賢強調，彰化長期是台灣傳統產業重要基地，如今要在既有基礎上升級，而不是被新科技淘汰。透過與 Markforged 合作，以及無人載具聯盟的推動，希望把「黑手」變成「數位工匠」，讓「彰化製造」有機會飛向世界。