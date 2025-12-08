林世賢攜手美商Markforged推動無人載具與數位鍛造 打造彰化先進製造示範城市

林世賢市長與陳中欣總經理攜手要一起打造無人載具與數位鍛造示範城市。圖／彰化市公所提供





彰化市長、彰化無人載具聯盟主席林世賢，8日與全球工業級 3D 列印領導廠商美商 Markforged 大中華區總經理陳中欣簽署合作備忘錄（MOU），正式展開無人載具與分散式數位鍛造合作，並宣布邀請陳中欣擔任彰化無人載具聯盟榮譽副主席。雙方期盼透過先進製造技術導入與產業整合，推動彰化產業升級，打造台灣無人載具與高值製造的重要示範基地。

林世賢市長與陳中欣總經理簽署備忘錄。圖／彰化市公所提供

林世賢市長與陳中欣總經理展示已簽署的備忘錄。圖／彰化市公所提供

林世賢表示，彰化擁有全台最完整的精密機械與零組件產業聚落，長年支撐台灣製造實力，如今面對數位化與智慧製造浪潮，必須加速轉型。本次與 Markforged 合作，將以「分散式製造＋數位庫存」為核心，結合無人載具產業發展，協助傳統代工邁向以數位設計與先進製造為主的高值化產業模式。

林世賢指出，合作設定三大目標，第一是協助在地傳統產業導入數位設計與先進製造，提升技術層級；第二是讓精密機械與零組件廠商直接切入無人機、國防與高階製造供應鏈；第三則是建立具備韌性的分散式製造網絡，平時強化研發與接單能力，必要時可迅速動員產能，因應市場或突發需求。

Markforged 擁有金屬與複合材料3D列印技術及雲端管理平台，可讓不同地點的工廠在相同參數與品質標準下同步生產。陳中欣分享，美國密西根州 Project DIAMOnD 計畫曾於短時間內串聯300多台3D列印設備，成功分散製造數千件醫療零件，驗證分散式製造在平時與關鍵時刻的高度效益。

陳中欣表示，彰化同時具備成熟的精密加工產業與無人載具聯盟雛形，是亞洲推動此模式的理想場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖，推動示範專案與系統化培訓，引導在地廠商逐步參與國際專案。

林世賢強調，彰化產業升級不是取代傳統，而是讓「黑手」升級為「數位工匠」。透過產官合作與新科技導入，不僅為產業注入新動能，也為年輕世代開創更具前景的製造未來，讓「彰化製造」站上世界舞台。

林世賢與陳中欣展示由工業級3D列印快速製成的無人機載具。圖／彰化市公所提供





