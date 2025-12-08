林世賢攜手美商Markforged推動無人載具與數位鍛造 打造彰化先進製造示範城市
彰化市長、彰化無人載具聯盟主席林世賢，8日與全球工業級 3D 列印領導廠商美商 Markforged 大中華區總經理陳中欣簽署合作備忘錄（MOU），正式展開無人載具與分散式數位鍛造合作，並宣布邀請陳中欣擔任彰化無人載具聯盟榮譽副主席。雙方期盼透過先進製造技術導入與產業整合，推動彰化產業升級，打造台灣無人載具與高值製造的重要示範基地。
林世賢表示，彰化擁有全台最完整的精密機械與零組件產業聚落，長年支撐台灣製造實力，如今面對數位化與智慧製造浪潮，必須加速轉型。本次與 Markforged 合作，將以「分散式製造＋數位庫存」為核心，結合無人載具產業發展，協助傳統代工邁向以數位設計與先進製造為主的高值化產業模式。
林世賢指出，合作設定三大目標，第一是協助在地傳統產業導入數位設計與先進製造，提升技術層級；第二是讓精密機械與零組件廠商直接切入無人機、國防與高階製造供應鏈；第三則是建立具備韌性的分散式製造網絡，平時強化研發與接單能力，必要時可迅速動員產能，因應市場或突發需求。
Markforged 擁有金屬與複合材料3D列印技術及雲端管理平台，可讓不同地點的工廠在相同參數與品質標準下同步生產。陳中欣分享，美國密西根州 Project DIAMOnD 計畫曾於短時間內串聯300多台3D列印設備，成功分散製造數千件醫療零件，驗證分散式製造在平時與關鍵時刻的高度效益。
陳中欣表示，彰化同時具備成熟的精密加工產業與無人載具聯盟雛形，是亞洲推動此模式的理想場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖，推動示範專案與系統化培訓，引導在地廠商逐步參與國際專案。
林世賢強調，彰化產業升級不是取代傳統，而是讓「黑手」升級為「數位工匠」。透過產官合作與新科技導入，不僅為產業注入新動能，也為年輕世代開創更具前景的製造未來，讓「彰化製造」站上世界舞台。
