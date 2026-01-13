林世賢登記爭取民進黨彰化縣議員提名

▲彰化市長林世賢今(13)日由40多名里長陪同下完成民進黨縣議員提名登記。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市長林世賢爭取民進黨彰化縣長提名未果，今(13)日由40多名里長陪同下支持，完成民進黨縣議員提名登記，林世賢表示不少市民與長期關心地方發展的朋友主動向他表達期待，希望他不要離開公共服務崗位，認為「肯做事的人，應該繼續為彰化打拼」。傾聽這些聲音後，他決定爭取民進黨提名下屆縣議員選舉，他強調，將持續為民眾發聲，監督包括彰化市東區擴大都市計畫等重大建設的推動。

▲林世賢強調將持續為民眾發聲。（記者廖美雅拍攝）

林世賢指出，當前彰化仍面臨多項關鍵建設進度落後的問題，包括彰化東區都市擴大計畫推動多年，至今仍未明確定案；西區交流道特定區的開發進度延宕，影響產業與交通布局；以及台中捷運延伸至彰化的規劃時程一再延後，讓許多通勤族與年輕家庭感到焦慮。這些議題，都需要在議會中被持續追蹤與監督，不能再被忽略。

林世賢回顧過去的從政之路，有感而發說，十多年來，他從體制外的環保與社會運動到進入體制內擔任縣議員、市長，一直始終選擇站在第一線，把該做的事做好。在市長任期剩下不到一年即將卸任之際，林世賢強調，為不讓殷殷期待的多數鄉親失望，決定以縣議員的角色，繼續留在第一線，地方發聲。