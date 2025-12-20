林中斌：川普政府調整戰略 尋求美中勢力均衡

（中央社記者陳亦偉台北20日電）前國防部副部長、美中台關係專家林中斌表示，川普政府2.0已從1.0時的抗中調整為美中「避戰」，在新的地緣格局尋求雙方勢力均衡（balance of power）。

美國國防部2021年11月公布中國軍力報告，指中國預計2027年將具備在印太地區與美軍對抗能力，之後包括時任中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等美方軍、情界人士多次聲稱，中國國家主席習近平希望共軍能在2027年之前具備武力奪台能力，讓台海局勢在全球動見觀瞻。

廣告 廣告

白宮於12月4日低調公布新版「國家安全戰略」（NSS）。有別於川普第一任的版本，這次的國安戰略並未將重點放在來自俄、中的地緣政治挑戰，而是提到有必要與俄國「重新建立戰略穩定」；白宮定位自身為歐、俄之間的斡旋者，而非北約（NATO）抗俄龍頭角色；對中國的部分雖然語氣強硬，但主要聚焦中國經貿不公，還強調避免與中國軍事衝突。

應邀在中華戰略學會「2026年世局論壇」專題報告的林中斌指出，「國家安全戰略」代表的是副總統范斯（JD Vance）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）等川普核心圈當前的戰略思維。

林中斌表示，以柯伯吉為代表的川普政府對中戰略核心圈近年認為美中軍力平衡已惡化，若起衝突美國軍力有被毀之虞。柯伯吉就任前在去年8月受訪時說「勢力均衡」應是美國對中國的戰略：競爭但共存，不企圖消滅對方，可稱為「守勢現實主義」。

除川普政府外，林中斌認為就連前朝民主黨官員如康貝爾（Kurt Campbell）、學者杜如松（Rush Doshi）等反中派，現也主張不遏制中國，而是做到與中國「均衡」（balance），顯示美國兩黨在對中國關係採取均衡、共存以及避免軍事衝突的態度上，漸趨一致。

華盛頓郵報彙整12月迄今各項全美民調的平均，顯示39%美國民眾肯定川普施政表現，57%則持否定態度。經濟議題上更僅36%滿意，58%不滿意。迫使川普17日晚間在黃金時段發表18分鐘全國演說，稱在他努力整頓前朝「爛攤子」下，經濟明年將好轉；川普另於8日宣布將提供農民120億美元援助。

林中斌表示，川普對貿易戰受創農民紓困，等於間接承認貿易戰失敗，加上民調直落、需要中國購買黃豆和明年4月準備訪中等因素，讓現下川普有求於北京多於中方有求於他，美中必須繼續維繫和緩態勢。

林中斌說，目前美國兩黨都有資深東亞外交官支持兩岸和平並接觸對話，包括康貝爾與前共和黨政府國務院亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），加上北京軟實力崛起，台灣人赴對岸旅遊人數非但未因兩岸緊張減少反而逆勢增長，諸多潛流反映兩岸局勢應能趨向和緩。

根據交通部觀光署統計資料，2024年台灣赴對岸旅遊人次為277萬，2025年1到10月已超過266萬，若以今年單月至少22萬人次計算，2025年全年赴對岸旅遊人次可能突破300萬。（編輯：周永捷）1141220