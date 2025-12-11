林之晨籲開放本國業者發行「台幣穩定幣」 放大新台幣影響力

台灣大哥大總經理林之晨週四以視訊方式擔任玉山科技論壇的講者，分享他對穩定幣的看法。資料照



台灣大哥大總經理林之晨在2013年買入人生第一顆比特幣，至今獲得超過150倍收益。對於比特幣、穩定幣等加密貨幣的相關議題常有獨特見解。林之晨認為，USDT穩定幣當年是在台灣創辦並發行的，「台灣其實曾經佔據全世界加密資產跟穩定幣一個非常重要的地位，直到我們把人家趕走了。」他希望這一次不要再錯失機會；並建議台灣金融監管單位應允許本土業者發行台幣穩定幣，將新台幣影響力往外放大。

玉山科技論壇今（12/11）舉辦「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，首場論壇探討「穩定幣的發展趨勢對全球經貿競爭的影響」。由亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲擔任引言人，台灣大哥大總經理林之晨、緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗、摩根大通亞太區支付與商務解決方案負責人林鍾郎則為與談人。

林之晨目前人在新加坡出差，今天特別以視訊方式參與論壇。他首先提到，人類發明貨幣是為了解決「以物易物」的低效率，貨幣只是暫時儲存價值的載體。

接著，他回顧了比特幣（Bitcoin）的誕生背景，2008年金融海嘯後，人們對國家發行法幣產生不信任。中本聰（Satoshi Nakamoto）發布白皮書，目標是建立一個P2P電子現金系統。然而，經過十幾年發展，比特幣的價格波動過大，人們發現它「比較不像現金」，而更像是一個稀缺的資產（數位的黃金）。

林之晨說，黃金的稀缺性是人為控制的，但比特幣的稀缺性是由「成千上萬的節點一起用演算法去控制的」，因此更具保證性。

此外，比特幣在保存、保全、切割和運送上都比黃金更方便。他以個人經驗為例，分享自己2013年買入比特幣的投資，至今獲得超過150倍的收益，證明比特幣的巨大增值潛力。他更預測，若比特幣市值達到黃金水準，「未來的上漲可能有可能會達到100萬美元一顆」。

比特幣價格波動大 幣圈才發明「穩定幣」

由於比特幣價格波動大，無法作為現金使用，因此，幣圈發明了「穩定幣」來解決這個問題，穩定幣是要完成比特幣「未完成的工作」，提供一個相對更穩定價值的載體。

林之晨坦言，對於穩定幣「我覺得它並非一個好名字」，這個名字也造成很多誤會，它跟比特幣相比，是較為穩定，但它實際上也不穩定。

他進一步解釋，穩定幣發行機制是學習當初法幣掛鉤黃金的方式，現在美元穩定幣（如USDT, USDC）就是「美元法幣的代幣」，隨時可換回一塊美元。林之晨接著指出，雖然市場上有許多穩定幣，但「85%的市值其實是集中在前兩名的穩定幣」，即USDT和USDC，因為它們的生態系最豐富、最有效用。

林之晨:USDT是在台灣創辦的

他還特別點出一段歷史，強調USDT是在台灣創辦並發行的，「台灣其實曾經佔據全世界加密資產跟穩定幣一個非常重要的地位，直到我們把人家趕走了。」他對此感到惋惜，並希望這一次不要再錯失機會。

面對未來，林之晨引用數據強調機會的巨大。他指出，目前全球加密貨幣的錢包數量約2億個，「就相當於 1998年的Internet」，仍處於發展早期。在台灣，目前只有「小於5%的人是活躍的加密資產的用戶」，剩下的 95%將在未來二三十年慢慢加入。他提到，穩定幣的功用包括幣幣交易、跨境匯款、外匯避險，甚至可程式化放貸，且利息比傳統金融高出兩倍。

林之晨也呼籲，台灣金融監管單位應允許本土業者發行台幣穩定幣，將新台幣影響力往外放大。期盼在法規推進的此刻，「我們終於開始在法規上推進，成為全球虛擬資產跟穩定幣的交易重鎮。希望這一次我們真的是來真的。」

