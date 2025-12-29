林之晨：台灣大全新AIDC已於第四季啟用 明年1月開始貢獻營收

台灣大哥大週一舉辦《OP同行．啟動未來》分享會，總經理林之晨會後接受媒體聯訪。戴嘉芬攝



台灣大哥大今日（12/29）舉辦「OP同行．啟動未來」分享會，總經理林之晨會後接受媒體聯訪。他提到，台灣大目前有2座AIDC高規雲端機房，其中1座是與美商威德新（Vantage）於桃園龜山共同投資的AIDC，已於今年第四季啟用，預計明年1月開始貢獻營收，目標是2026年實現三位數成長。

算力新創公司GMI Cloud與輝達斥資逾160億元打造AI Factory，就座落在這座AIDC。林之晨說明，台灣大提供機房、線路以及冷卻系統的規劃設計和建置，角色不僅是「二房東」，而是類似「包租代管」（Managed Apartment）的模式，能確保AIDC的維運品質與高算力轉換效益。

他引用輝達執行長黃仁勳的說法，「AIDC最重要的是每一瓦電力可以換算出多少算力」。換言之，一個設計良好的AIDC，每花掉一度電能轉換出來的算力相對較高，這就是客戶需要的AIDC。

而這座位於桃園龜山的AIDC，最大負載容量為25MW電力，其資訊設備負載容量為16MW、單櫃散熱可達135KW。

另1座位於內湖的雲端IDC則是全台唯一同時具備Uptime Tier III三項認證與100%綠電供應的AIDC，主要服務金融、製造、電商及SaaS等產業。台灣大也計畫將既有7座IDC升級為AIDC。

媒體關切，之後還有哪些業者會進駐AIDC？林之晨表示，國內大型企業如航運業有興趣。另談到未來是否持續投資AIDC？他指出，目前已有4~5個專案在洽談中。

林之晨也提到國家層級的算力議題。他表示，由於台灣電力資源珍貴，不同於國外可以隨意擴建500MW、1GW大型規模機房。因此，他認為，必須將算力集中在主權算力之上。

台灣大指出，近期協助國網中心共同建置新世代AI運算中心的網路、資安及機電整合工程，為國家級運算中心打造穩固的基礎設施，確保算力能夠安全、高速地運作，更助力台灣落實主權AI發展。

