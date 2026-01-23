林予晞三嫁施名帥越看越討厭 范少勳職災見「白色人骨」嚇爛

【緯來新聞網】范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、洪慧芳、江宜蓉今（23日）現身宣傳Disney+新戲《凶宅專賣店》，其中施名帥、林予晞繼《我們與惡的距離》、《台灣犯罪故事》後第三度合演夫妻，林予晞自嘲「三生三世，無三不成禮」，首度合作有點害羞、第二次成了「又是你」的心情，這回已相看兩相厭，笑稱：「很適合劇中狀態。」

林予晞（左起）、施名帥、范少勳交叉比愛心。（圖／Disney+提供）

被問到會不會成「七世夫妻」，2人立刻瞪大眼，林予晞回：「可能之後感情死灰又會復燃，成了浴火鳳凰。」劇中有場戲是施名帥被女鬼附身，想把老婆林予晞掐死，2人頗多動作對手戲，林予晞坦言綑綁掙脫的戲難免有瘀青跟擦傷，施名帥立刻接話：「我是心裡有受傷啦！」



陳姸霏為戲首度吊鋼絲，坦言不是件容易的事，因她是個緊張就想上廁所的人，可是一戴上鋼絲的威牙就要把衣服穿緊，穿脫不易，所以她拍戲前會禁食，讓自己盡量不想到廁所這個名詞。她也提到拍吊鋼絲的戲，導致腋下破皮，「大家都在地上滾來滾去，像是回到國小，用膝蓋轉地板的寶寶們」，范少勳則有吊鋼絲在地板翻滾的動作戲，認為表現起來很華麗。

范少勳（右）、陳姸霏有最萌身高差。（圖／Disney+提供）

施名帥、范少勳飾演專賣凶宅的房仲，談到雖然沒有真的跑去拍「凶宅」，但取景地點一個比一個陰森，劇組事先請來道長進駐現場設壇求平安，有次到廢棄公墓取景，更親眼看到久未整理的墓地露出白色人骨，范少勳當場嚇到頭皮發麻。



范少勳每次開拍前都會先去道長的祭壇旁「巡一下」，觀察到桌上若放比較多法器，代表現場可能較為兇險，「我們就會特別注意不要亂講話」，算是頗有自知之明。施名帥說有道長坐鎮很安心，但疑似體質敏感，拍戲期間仍常拉肚子，被一旁林予晞吐槽：「你是腸胃敏感吧！」

洪慧芳、陳姸霏、范少勳、施名帥、林予晞。（圖／Disney+提供）

影后洪慧芳從新加坡遠赴來台宣傳，深入剖析角色「畢婆婆」與「小墨」陳姸霏之間的關係，認為兩人在劇中雖然沒有太多情感表示，然而這種不需要擁抱、不需要說「愛你」，但誰都切不斷的連結，「他們兩個雖然都是通靈高手，不過對化解心結這種情感處理是生疏，因此畢婆婆和小墨在幫助這些亡靈，讓他們放下執念的同時，或許也是一種開解對方的方式」。



江宜蓉飾演的角色在後續故事線將迎來感人反轉，「其實沒想到大家會哭成那樣，即使根本沒有他們的鏡頭，所有人還是哭到不行」。林予晞表示所有角色都太過真實，讓大家非常好去帶入，「這是我從影11年來演過最慘的一場哭戲」。《凶宅專賣店》已於Disney+上線，每周五更新兩集，將於2月13日完結。

《凶宅專賣店》演員大合體。（圖／Disney+提供）

