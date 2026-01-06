林予晞不買房 租屋遇熱情鄰居

林予晞6日出席公視台語台《人生只租不賣》首映會，透露自己是「租房派」不買房，租房經驗豐富，曾在美國休士頓留學時，遇到隔壁房客深夜熱放拉丁歌曲，她敲門理論，對方一開門就用西班牙語打招呼，礙於語言不通無法反應，只好默默回房。至於是否曾聽到嘿咻聲？她乾笑說沒有，反而是在台中拍戲時，劇組安排入住飯店，聽到隔壁房客互叫「老公、老婆」恩愛。

林予晞角色是神祕資深專員，事先特別研究法國女演員姿態，且添購2個頌缽在家每天練習，她看過一篇論文提到，每一個頌缽發出的音頻代表不同星球，「震動到體內的液體、五臟六腑。」幫助淨化身心靈。

黃河挑戰全台語演出，和陳姸霏首度合作，他自認個性很內向，還好她個性活潑，第一次上課就破冰，2人相差11歲沒有代溝，他說：「因為她內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」劇中鬥嘴來回過招是一大看點。

王真琳為戲刻意增胖，加上壓力大暴食，一不小心增重8公斤，吃迴轉壽司一口氣吃20盤，「拍到一半褲子穿不下，家人還說會不連戲。」經紀人在旁提醒，她無奈回答：「我已經很辛苦。」讓人不忍苛責。她也樂觀表示，角色愈胖愈可愛，一度胖到60公斤，現在已經瘦回來。