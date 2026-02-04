林予晞出征鹿特丹國際影展 怕了高物價！自帶烹飪器材

劉敬（右起）、林予晞、邵奕玫出席《自殺通告》鹿特丹影展放映。本萃電影提供



林予晞、劉敬、邵奕玫1月31日、2月2日到荷蘭鹿特丹國際影展出席《自殺通告》國際首映會，除劉敬外，其他成員大都是初次到訪，他帶大家到自己意外發現的市集，大啖小吃美食。曾當過空姐的林予晞了解歐洲高物價，自己攜帶烹飪器材，在當地超市買食材下廚。邵奕玫則專程去採購荷蘭獨有的梵谷版米菲兔帶回家，導演周冠威則表示：「鹿特丹影展的氣氛比想像中的更自在隨興。」

《自殺通告》首映場影展票券開賣即售罄，現場觀眾有從英國、法國、德國、義大利等歐洲各國前來觀賞，也包含林予晞與導演周冠威的忠實粉絲，觀眾提問如何準備角色，邵奕玫透露會去回憶起自己之前痛苦的感受經驗，在面對痛苦的過程中也發現自己的勇敢。

而林予晞拍攝期間恰巧正在研究所進修，她從中觀察這些學術權威人士的溝通方式與態度；劉敬分享與角色雷同之處，自爆求學過程不愛讀書，後來在念表演科系後接觸演戲而找到了自己。

片中描述一所菁英私校的制度壓迫教育與學生心理壓力問題，同樣入選鹿特丹影展的中國短片導演分享親身經歷，透露唸的中學實際情況比電影中描述的還要嚴重。另有荷蘭高中老師帶領整個班級的學生前來觀影，學生們表示在荷蘭同樣也是學業壓力大，光1月竟有26件自殺事件，其中1位學生對於劇中的角色感觸很深，映後熱淚表示故事美麗動人，感謝團隊製作了這部電影。

