林予晞在《黑白大廚》鄭智善面前下戰帖 展現「拔絲神技」卻掛彩

【緯來新聞網】「港點女王」鄭智善曾在韓國節目《黑白大廚》表現令人驚豔，這回來台擔任實境節目《星廚之戰》四強淘汰賽評審，料理準備過程狀況連連，林予晞練菜前一天傷到手，儘管傷口已過了三、四天，但只要靠近爐火依舊會特別敏感。

鍾欣凌（左）看著鄭智善講評料理。（圖／華視提供）

選搭檔時火花四射，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對，主持人鍾欣凌立刻笑虧：「你果然除了妮妮（陳庭妮）之外，愛的就是鄭淳豪了！」另一邊，安心亞與陳勇孝再次組合失敗，鍾欣凌則用哭腔喊：「妳從頭到尾都選陳勇孝，予晞都幫你哭了！」一旁的林予晞很配合，假裝拭淚。



林予晞與Jessica以「宮廷料理」為概念，獻給評審鄭智善，並挑戰在法式吐司上製作拔絲焦糖，直接向鄭智善的「拔絲神技」下戰帖，讓她驚喜直呼：「我想看！」姚淳耀與陳勇孝則端出一道快要失傳的老台菜，運用水煮蛋搭配魚漿，看似簡單的料理，實則暗藏巧思，不僅要精準掌控熟度，還得進行塑形。

林予晞假裝拭淚。（圖／華視提供）

進入吃評環節，胡宇威率先分享心情，直言與鄭淳豪從比賽一開始到現在都非常有默契，兩人還當場比出愛心。鍾欣凌假裝打電話給陳庭妮，笑說：「完了陳庭妮，以後找不到他、就是在Ricky（鄭淳豪）家了！」



安心亞坦言：「能留到這裡的最後一集，我已經很有成就感了，我會把這份榮耀帶走。」講評時，鄭智善大讚蔡詩芸與施捷夫充分發揮雞蛋原味，讓她印象深刻。最終公布最後一名時，全場氣氛低迷，選手們一一擁抱道別，為這場殘酷又感性的淘汰賽畫下句點。



《星廚之戰》每周日晚間8點華視主頻、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

