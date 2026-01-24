林予晞為戲3嫁施名帥 笑喊「相看兩厭」合作心聲全說了

藝人范少勳、陳姸霏、施名帥、林予晞、洪慧芳、江宜蓉、許紫柔23日出席新劇《凶宅專賣店》記者會，因施名帥、林予晞此次第3度演出夫妻，林予晞笑說兩人當「三世夫妻」已經相看兩厭，只覺得：「又是你！」卻也剛好符合劇本設定。

林予晞（左）與施名帥（右）第3度演出夫妻。（圖／記者郭竹倩 攝）

林予晞表示她在《凶宅專賣店》中飾演的角色是非常堅強的現代女性，但脆弱的一面卻選擇不和另一半說，「或錯過了說出口的時機而不知怎麼開口。其實我和勇仁（施名帥角色）都很努力地想要擁抱彼此，但用錯力的兩人卻反而把彼此推開。」

施名帥也分享，許多愛情或許都無法迎來真正的完美結局：「兩個人明明都沒做錯什麼、甚至都還相愛，但就是無法繼續走下去了，這就是非常寫實的地方。婚姻最殘酷的就是很多時候光有愛不夠，還要懂得怎麼去愛。」

施名帥（右2）23日出席《凶宅專賣店》記者會，談到角色，認為：「婚姻很多時候光有愛不夠，還要懂得怎麼去愛。」。（圖／Disney+提供）

此外，江宜蓉飾演的角色在後續故事線將迎來感人反轉，她坦言演員們拍攝時都淚崩，「其實沒想到大家會哭成那樣，即使根本沒有他們的鏡頭，所有人還是哭到不行。」

江宜蓉（左）透露飾演的角色在後續故事線將迎來感人反轉。（圖／記者郭竹倩 攝）

林予晞表示所有角色設定都太過真實，讓大家非常好去帶入，直呼：「這是我從影11年來演過最慘的一場哭戲！」陳姸霏則因止不住淚水被導演頻頻提醒，開玩笑形容自己「忍到感覺血管要爆炸」。

