林予晞當軍師只要回「嗯」 王真琳壓力山大暴肥8公斤

王真琳（左起）、林予晞、陳姸霏、黃河、謝章穎是《人生只租不賣》中的「租管5人幫」。公視台語台提供



林予晞、陳姸霏、黃河、王真琳、謝章穎、唐從聖、張語噥今（1╱6）出席《人生只租不賣》首映，王真琳和謝章穎劇中1個是I人、1個是E人，剛好都和現實生活中性格相反， 她自爆因練台語壓力太大，一拍完又狂吃殺青酒和尾牙，直接暴肥8公斤；謝章穎劇中是社交達人，拍攝時卻常搞消失，他笑說：「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」

林予晞飾演神祕的資深專員「嵐姐」，為呈現角色猜不透的優雅氣質，事先特別研究伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）的姿態，另外也添購2個頌缽在家練習，還研讀頌缽相關論文，她拍攝時就像大家的軍師，謝章穎說：「我讀本遇到不好解決的問題，都會請嵐姐幫忙，連停車位我都會問她。」她笑說：「當初看劇本，發現要演不太愛講話的人，但一說出口就是金玉良言，立刻覺得可以接，當主管很好，同事問問題，我只要回『嗯』就好了。」

王真琳（右起）、林予晞、陳姸霏、導演王逸鈴、公視台語台台長呂東熹、黃河、謝章穎、唐從聖出席《人生只租不賣》首映會。公視台語台提供

而首度合作的黃河和陳姸霏戲外相差11歲，被問有沒有代溝？他笑認：「確實有一些，但因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」台語初學者的他還自招NG王。

飾演「歹鬥陣厝主（難搞房東）」的唐從聖戲中寵物是3公尺長、22公斤重的黃金巨蟒，「接之前不知道有蛇，夭壽重！而且我第1次拍攝和第2次距離半個月，牠又重了3公斤。跟寵物拍片很痛苦，因為很難掌控，記得有場戲我一放下去牠就溜走，不走正路，那顆鏡頭拍了1小時」。抱怨：「牠纏在我脖子上，我都覺得用生命在演戲！」《人生只租不賣》1月11日每周日晚間8點於公視台語台首播。

