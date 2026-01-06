林予晞美國租屋遇「熱情房客」 半夜聽夫妻嘿咻聲

林予晞自己是「租房派」不買房。（林奕如攝）

黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎等主創演員6日出席公視台語台《人生只租不賣》首映會。林予晞透露自己是「租房派」不買房，租房經驗十分豐富，曾在美國留學時，遇到隔壁房客深夜熱放拉丁歌曲，她本來想敲門理論，對方一開門就用西班牙語打招呼，她想反應也無法。是否曾聽到嘿咻聲？她笑說沒有，反而是在台中拍戲時，劇組安排入住飯店，聽到隔壁間夫妻恩愛。

林予晞角色是神祕資深專員，事先特別研究法國女演員姿態，添購2個誦缽在家每天練習，「震動到體內的液體、五臟六腑。」她也查詢，每個誦缽的聲音代表不同星球的聲音，淨化身心靈。

陳姸霏（左起）、黃河、王真琳6日出席公視台語台《人生只租不賣》首映會。（林奕如攝）

黃河和陳姸霏首度合作，自認個性很內向，還好她個性活潑，第一次上台語課就破冰，被問到戲外相差11歲有沒有代溝？他則說：「因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」劇中兩人鬥嘴來回過招是看點之一。他也自招是NG王，因為是台語初學者，有次要叫陳姸霏「把眼睛閉（瞌kheh）起來」，結果自己發音念起來很像「 把眼睛拿（挈khe̍h）起來」，笑翻全場。

王真琳為戲刻意增胖，加上壓力大暴食，一不小心增重8公斤，吃迴轉壽司一口氣吃20盤，「拍到一半褲子穿不下，家人還反應是否會不連戲。」經紀人給建議，她反應：「我已經很辛苦。」但她樂觀表示，沒關係角色愈胖愈可愛。她一度胖到60公斤，現在已經瘦回來。

