林予晞邀陳美鳳合唱圓夢！《星廚之戰》驚見「淘汰組合」復仇

陳美鳳驚喜現身《星廚之戰》。（華視提供）

「金鐘視后」鍾欣凌主持的《星廚之戰》，本週（10日）迎來四強第二戰；邀請陳美鳳、丁寧、Janet、范少勳、羅宏正等多位演藝圈名人級客人坐鎮，為了搶下關鍵「服務費」，明星廚助們火力全開、各出奇招，林予晞與姚淳耀在外場大打「講笑話戰爭」，胡宇威則以細膩貼心的服務默默收服人心。

目前，場上僅剩Jessica 林佳蓉、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪4位頂尖名廚，與林予晞、胡宇威、姚淳耀3位明星廚助並肩作戰。林予晞在說菜環節，主動加碼開唱，還把麥克風遞到陳美鳳面前邀請合唱，瞬間炒熱全場氣氛，林予晞興奮直呼：「我終於圓夢了！」

胡宇威（左起）、林予晞、姚淳耀3位廚助各自背負著壓力。（華視提供）

姚淳耀則展現穩健實力，不僅親自撰寫說菜內容，自然流暢的表現讓現場賓客頻頻點頭、掌聲不斷，Janet更大力稱讚：「他講得會讓我覺得這道菜是我沒試過，但我會想嘗試！」

胡宇威面對一票熟識的朋友與演藝圈前輩，明顯緊張，不慎狀況連連。不僅說菜時忘詞，還一度口誤把「鮑魚」說成「包皮」，瞬間引爆全場大笑。丁寧早就笑著預告：「我很期待他說錯話！」果然第2道菜又沒讓她失望；蔡詩芸也忍不住笑說：「平常看他都帥帥地在切菜，今天看到他這樣真的很可愛。」胡宇威事後立刻向陳勇孝坦承講錯話，陳勇孝則打趣回應：「完蛋了，要被扣分了啦！」儘管狀況頻頻，胡宇威在與賓客互動上表現亮眼，更甜蜜透露：「我已經把這幾個禮拜學到的菜煮給另一半吃過了。」一句話讓現場瞬間瀰漫粉紅泡泡，陳美鳳更是露出滿臉幸福的表情直呼：「ㄟ～」。

鄭淳豪（左起）、陳勇孝、Will高郁皓、Jessica前進四強。（華視提供）

第2場比賽結束，Charles指出本次將近3成料理讓客人感到「物超所值」，但仍有部分料理遭到扣分，他提醒眾人：「還剩下2次比賽，希望大家繼續加油！」經營與料理的雙重壓力正式浮上檯面。

最讓人想不到的，是下場比賽一開始，鍾欣凌便露出一抹「邪惡的微笑」的說「本集有一個大驚喜要送給大家！」話音剛落，現場竟出現2位已被淘汰的參賽者回歸、組成第五組參賽；回歸的第五組輕鬆表示：「這次一點壓力都沒有，因為我們不看積分，只要客人願意點我們的菜就達成目的了！」鄭淳豪則笑說自己「只有開心一下下，沒有很害怕，只是有點火而已」，一句話讓全場笑翻。

然而，姚淳耀組卻在本場比賽遭遇最大危機，他們試吃時發現與原先預想的風味出現落差，姚淳耀的搭檔立刻緊急調整做法；外場服務時，姚淳耀更因閱讀座位表吃力而頻頻出錯，壓力爆表直呼：「真的一言難盡，四十個人真的非常困難。」《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

