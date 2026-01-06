林予晞隔壁住西班牙人⋯無奈吃悶虧 半夜聽見恩愛聲

《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，6日主要演員們齊聚首映記者會，林予晞透露自己是租屋派，她認為房子這種東西，生不帶來、死不帶去，談及有沒有奇怪的租房子經驗，林予晞笑說：「比較沒有這個運。」

林予晞。（圖／小娛樂）

林予晞提到，以前她在美國休士頓念書，隔壁放音樂很大聲，她本來想敲門理論，結果對方一開門就用西班牙語打招呼，她無法溝通最後只能無奈回房。

另一次比較特殊的經驗是在台灣，當時她在外縣市拍戲，她下榻的房間隔壁住了一對夫妻，半夜聽到隔壁發出「開心」的聲音，兩人互叫對方老公老婆，讓她相當尷尬。