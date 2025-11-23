林予晞、金雲將出席「輪椅技巧障礙挑戰賽」支持無障礙運動

演員林予晞、男模金雲將出席「輪椅技巧障礙挑戰賽」。（圖／中時資料照、伊林娛樂提供）

由台灣輪椅人協會主辦的「輪椅技巧障礙挑戰賽」將於11月29至30日舉行，今年賽事不僅吸引來自馬來西亞、香港等地共12名輪椅使用者跨海參賽，開幕典禮當天更將邀請演員林予晞、男模金雲以及立法委員王世堅出席，勢必成為活動焦點。

3位嘉賓將於典禮中親自坐上輪椅，體驗賽道上的坡道、砂地、迴旋與平衡等關卡，實際感受輪椅族群在日常生活中面對的路面與環境挑戰。林予晞表示，很期待透過體驗理解更多無障礙議題；金雲認為這是一次「重新認識身體與移動方式」的機會；王世堅則強調「輪椅不是限制，而是一種力量」，盼藉行動支持台灣推動無礙環境。

「輪椅技巧障礙挑戰賽」將於11月29至30日舉行。（台灣輪椅人協會提供）

「輪椅技巧障礙挑戰賽」於2023年試辦後受到高度關注，今年邁入第二屆，規模與賽制皆再升級。主辦單位表示，期望藉由公開賽事鼓勵輪椅使用者走出家門、展現能力，也讓社會大眾看見輪椅族群的自信與力量，同時以賽事做為跨國交流平台，促成台灣的「無礙外交」。

「輪椅技巧障礙挑戰賽」將於11月29至30日舉行。（台灣輪椅人協會提供）

為了保障更多國內外選手安全，協會今年特別招募更多志工，並在賽前進行輪椅安全及賽事培訓，期盼讓每位參賽者都能在安全無虞的情況下享受比賽。

「輪椅技巧障礙挑戰賽」吸引來自馬來西亞、香港等地共12名輪椅使用者跨海參賽。（台灣輪椅人協會提供）

隨著林予晞、金雲與王世堅的加入，這場結合運動、公益與跨界明星力量的活動，更顯得意義非凡，將成為今年最具關注度的無障礙體驗盛事之一。

