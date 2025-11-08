林亭翰打球頭部嚴重撞擊！送醫緊急開刀取血塊 醫生憂心會有危險
記者鄭尹翔／台北報導
創作才子林亭翰近日透露，因打籃球與人「頭撞頭」導致頭部嚴重受傷，甚至腫脹到必須開刀取出血塊。當時他仍堅持自行開車回家，直到傷勢惡化才緊急就醫。他表示：「原本以為只是瘀青，結果越腫越大，醫生檢查後發現有血塊凝固，不開刀會有風險。」經過手術治療後，目前已恢復許多。
林亭翰個性「報喜不報憂」，為不讓家人擔心，甚至一度神隱一週沒見家人。經歷這次意外後，他笑說：「現在對籃球有一點怕，之後會改打羽毛球。」
除了音樂創作，他也是台南應用科技大學講師，專注於正念與情緒修復教學。近年更因為為大愛劇《接住流星的人》創作主題曲而受到矚目，劇中金馬影后陸小芬的深刻演出與他的音樂相互呼應，感動無數觀眾。
林亭翰感性表示，這次受傷讓他更懂得珍惜健康，也希望透過音樂與正念，療癒更多人：「不管身體或心裡受傷，都要相信會有人接住你。」
