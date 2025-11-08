林亭翰打球「頭撞頭」釀大禍 血塊凝固急開刀瞞家人神隱一周
林亭翰近日在社群上分享了自己因意外受傷而進行頭部手術的驚險經歷。他透露，當時在打籃球時與人「頭撞頭」導致頭部腫脹異常，後續雖嘗試冷熱敷兩周，但最終因血塊凝固，仍必須緊急開刀拿出血塊。
林亭翰向來「報喜不報憂」，為了不讓家人擔心傷勢，在最嚴重的時候甚至神隱一個禮拜不與家人見面。所幸在手術後，他已恢復許多。這場意外讓林亭翰重新審視運動習慣，他坦言現在對肢體接觸多的籃球「有一點怕」，未來會偏向選擇羽毛球等衝撞性較低的運動。
此外，林亭翰也為金馬影后陸小芬主演的戲劇《接住流星的人》創作了同名主題曲。他希望透過歌曲傳達修復的力量，用歌詞「跌落也別怕，愛會在張開溫柔的網」，安慰那些在原生家庭中受傷的人，展現他身為正念與情緒修復講師的溫暖與堅韌。他的父親資深音樂人林隆璇也對兒子的才華與正向心態表示肯定。
