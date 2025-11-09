林亮君指國票金控決議有疑義 憂職安法被架空成「董事會自判」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國票證券副董事長陳冠如遭指控長期霸凌職員，經公司內部專案小組調查後，原先認定「職場不法侵害成立」。然而，國票金控代子公司國票綜合證券7日晚間發出重大訊息，指出獨立董事吳瑋恩提案，依9月委員會決議，提報員工申訴職場不法侵害事件專案調查報告，並認定申訴不成立；董事會最終以2票贊成、1票反對通過該案。對此，台北市議員林亮君今（9）日受訪表示，董事會以此方式推翻原本依職安法成立的調查結果，在勞動法規上存在疑義。

長期追蹤該霸凌案的林亮君表示，董事會以此方式推翻原本依職安法成立的調查結果，在勞動法規上存在疑義。她質疑，「未來若金融業遇到職場不法侵害爭議，是不是都能用董事會決議推翻依法調查的結論？這樣職安法等於被架空，勞動主管機關應該出面回應。」

林亮君指出，若讓企業內部以「特殊狀況」為由推翻正式調查結果，將形成重大漏洞。她強調，根據職安法規定，不法侵害的認定應由合法調查機制處理，而非由公司內部董事會自行否決。

林亮君透露，曾向台北市勞動局詢問若企業內部決議推翻調查結果，主管機關能否介入，勞動局回覆表示僅能檢視程序有無瑕疵。她認為，「問題的核心在於調查結論被非職安法程序所推翻，這是制度性漏洞」，呼籲中央及地方勞動主管機關儘速檢討補強，避免企業濫用董事會決議規避責任。

照片來源：林亮君粉專

