林亮君曬自拍挺日本干貝！日網6萬人暴動喊「嚇我一跳」：太可愛了

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德20日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。許多人也跟上這股風潮，民進黨台北市議員林亮君分享買日本干貝的照片，不料竟意外在日網爆紅引發轟動。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德也以實際行動力挺日本，20日賴清德分享自己的午餐照說，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

林亮君挺日本海鮮照片紅到日本，日網讚「太可愛了」。（圖／翻攝自X平台）

許多政治人物也跟上這股風潮，PO出日本海鮮照片力挺日本，其中，民進黨台北市議員林亮君22日就分享自己到賣場購買日本干貝的自拍照，寫道「今天吃這個！賴桑推薦！生食級干貝！台日友好」，照片中林亮君頭戴貝雷帽、一身休閒裝扮，在賣場的「台日友好」專區與生干貝、生魚片自拍。

這張照片被日本組織「世界蒙古人聯盟」（世界モンゴル人連盟）分享至X平台，貼文中提到「台灣年輕議員在推廣日本海鮮，而日本年長議員們卻在議會睡覺」。不過貼文一曝光後日本網友紛紛歪樓，大讚林亮君可愛，「好可愛」、「台灣的議員也太可愛」、「臉蛋太可愛了，你說了什麼聽不進去」、「太可愛了，嚇我一跳」。目前該則貼文已經超過71萬人次瀏覽、6萬人按讚。

