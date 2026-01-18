林亮君首參加民進黨初選 請教學姐顏蔚慈盼一起過關
〔記者蔡愷恆／台北報導〕民進黨中山大同市議員初選競爭激烈，新人來勢洶洶，本報今(18日)也刊出中山大同選區分析。台北市議員林亮君今日與新北市議員顏蔚慈一起掃濱江市場。林亮君說，新人在看板或是地方行走，都讓現任議員壓力非常大。此外，本次選舉也是加入民進黨首次參加黨內初選，無論是初選機制或是讓支持者知道要接電話等都是第一次，林亮君坦言：「非常緊張。」不過關於初選，她請教國中學姐，同時是民進黨內初選學姐顏蔚慈，希望在初選一起過關。
林亮君表示，這次黨內初選新人來勢洶洶，過去最高票的堅哥王世堅去了立院，期望民進黨在地方上可以搶進更多席次。她補充，過去這區也有大家覺得沒有問題的議員，卻意外落馬，感到壓力很大，希望趁過年前來市場跟大家互動。她提到，過去這些選民服務經驗，民眾都看在眼裡希望能爭取選民支持，繼續為大家服務。
涉詐領助理費及收賄的同黨議員陳怡君是否會參加初選，林亮君說明，廉政會目前要召開會議，2月初會有評議結果，會不會影響陳怡君參與初選將由廉政會決議。
