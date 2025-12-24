林亮君首參與民進黨初選 坦承有點緊張

林亮君坦承，由於是第一次參與民進黨初選，難免有點緊張。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員林亮君今(24)日舉辦毛衣捐贈送暖記者會，會後記者提問，林亮君入民進黨後將首次參加民進黨議員初選，面對許多新人一起競選是否會有壓力。林亮君說，由於需要過了初選才能進到大選，很多人不知道這次她還要參加這一關，坦承由於是第一次參與初選，難免有點緊張。

林亮君表示，過去8年來的服務，我們自己跟團隊都很努力，但第一次參加初選，當然希望有很多支持。她也期望，她長期在地方上的耕耘、政策上的努力，都可以被看見。

此外，陸委會副主委梁文傑表示，今天受邀也希望能替林亮君加油打氣，由於林亮君將參加第一次民進黨議員初選，「參加初選很辛苦，請大家多多幫忙！」也稱讚林亮君是年輕一輩少見人才。

