林佩潔將升格人妻 怕生女娃地位不保

中天美女主播林佩潔10日公開喜訊，將與交往6年的男友於13日登記並舉辦婚禮，林佩潔透露：「日子有請老師算過，當時也覺得12月13日很好記就選了，加上跟先生生日差一個月，讓他過生日時就會記得隔一個月就是結婚紀念日。」

被問到是否有求婚驚喜時，林佩潔形容走的是「樸實平淡」風格，原來男友原本打算在日本旅遊時求婚，後來就在出發前一天拿著手機對她認真告白，「雖然跟想像中的不浪漫不一樣，但真的很像我們的風格」。

廣告 廣告

聊到婚紗拍攝，林佩潔笑稱，過程比想像中累：「比拍形象照、桌曆都還累！」拍攝時攝影師要求將身體「拗來拗去」，這對身為I人的林佩潔大呼「真的很彆扭」，加上要在外人面前深情地看向彼此，好幾次都差點破功笑出來。

即將成為人妻，林佩潔表示，一直對婚姻充滿憧憬，「經營家庭應該也是不小的挑戰，我應該可以的吧！」與另一半也討論過生子計畫，眼見身邊結婚的朋友幾乎都有小孩，林佩潔說順其自然，「比較想要生女兒，但家裡養的貓就是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，地位恐怕不保。」

此外，林佩潔認為中天2026年的年度slogan「You are the power」對她來說別具意義，「不要小看自己，你就是讓一切運轉的重要螺絲」，也在送舊迎新之際許下新年願望：「希望與另一半成為彼此的神隊友，工作上播報、主持更行雲流水，YT節目《潔出職人開箱》獲得更多觀眾喜愛。」