林佳儀離婚曾失去方向 《一個人的我依然會微笑》找到感動

〔記者林南谷／台北報導〕歌手林佳儀唱紅《一個人的我依然會微笑》，近日被網友在Threads分享，林佳儀也看到了。

林佳儀說，一首已經超過30年的歌，再一次被大家聽見，很多朋友留言說：「這是我青春時的回憶。」對林佳儀來說，歌迷的支持，曾經也給了她非常重要、非常實際的力量，包含當年，讓她可以靠自己，不用讓家裡貸款，就去英國念書，現在看到那麼多真誠的回覆，不論是稱讚、回憶，還是實話實說，她說內心真的很感動。

廣告 廣告

一直以來，林佳儀以為只有她一個人，還活在那些回憶裡，「沒想到，原來有這麼多你們，一直和我同在；離婚後回到演藝工作，已經6年的時間了，2019年開完自己的25週年演唱會之後，其實有一段時間，有點失去方向的，直到後來，開始重新學習中藥養生、投入保健食品的研發，也一步一步，把自己從低谷慢慢養回來。」

林佳儀說，她曾陪著大家走過青春期的失戀、痛苦與迷惘，接下來，她也會把這幾年「如何從低谷，慢慢回到正常人生」的歷程，不藏私地跟大家分享。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「不想回韓國」 LE SSERAFIM成員把護照丟火鍋？

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視

【1/12～1/18星座運勢】金星進水瓶！布局2026「投資新組合」別亂了套～

