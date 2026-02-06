林佳辰當兵前端處女作粉絲暴動 金鐘新人耍渣發生驚人現象

【緯來新聞網】安竹間執導、集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹主演影集《那些你不知道的我》，男主角姜典首集就「傅孟柏上身」，一人分飾兩角，飾演「痞子男」時還意外發現拍攝當天「連膚質都變油了」。

林佳辰首次演出獲好評。（圖／樂波時代提供）

傅孟柏劇中可以「變成其他人2小時」成為一大賣點，金鐘新人姜典第一集就挑戰極端反差的雙重角色，除了原本的角色「左又禾」身心失衡，還「變身」成痞氣十足的傅孟柏。姜典回憶演痞子男那天，化妝師發現他的皮膚「突然變很油」，笑說：「連膚質都被角色影響，真的有點嚇到。」



另一焦點則是特別演出、獻出戲劇處女作的超人氣男團「Ozone」主唱林佳辰，不少粉絲被他的演技吸引，還開心表示未來等到林佳辰入伍服役，還能把這部戲拿出來溫習。

廣告 廣告

姜典飾演痞子男油膩到皮膚都出油。（圖／樂波時代提供）

為了幫《那些你不知道的我》宣傳，雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹、黃禮豐等人都參與首播期間的直播，吳念軒與姜典從一開始的磨合，到後來惺惺相惜，意外引發粉絲嗑「典軒 CP」。



雷嘉汭在首播集數中的情緒表現同樣引起討論，展現「一秒落淚」的爆發力。她坦言這個角色不只要憋笑、連落淚都要忍：「性格跟我本人180度不同、凡事都要壓抑，難度很高」。項婕如也認為這次的故事，對每位演員而言都是演技上的重大挑戰。《那些你不知道的我》已於MyVideo 、LINE TV 上架。

更多緯來新聞網報導

鄭侑敏死而復生當眾退婚斬孽緣 攜手成勛契約婚姻展開復仇

綜藝天王吳宗憲宣布3月台北開唱 神秘嘉賓瘋傳是她