林佳辰首度演戲 獻唱插曲療癒自己

男團Ozone成員林佳辰首次參與戲劇《那些你不知道的我》演出，並為影集獻聲演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉。他表示：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉後，林佳辰再度以個人之姿詮釋影視歌曲。他透露，自己在聽到旋律時深刻感受到，每個人都可能倔強地背負著屬於自己的課題前行，一邊隱藏脆弱，一邊又渴望被理解。他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」

他的詮釋獲得作曲人黃韻仁的高度讚賞。黃韻仁表示：「佳辰在駕馭歌曲高音時的能力很好，我也提醒他在主歌演唱時多放進一些對話感，不只是把每個字唱得完美，而是像在對你關心的粉絲或朋友說話，給予最溫暖的支持與安慰，佳辰做得很好。」