林佳辰Solo戲劇、單曲雙響炮 成功詮釋「人性黑暗的救贖」

林佳辰為戲獻聲，演唱《那些你不知道的我》插曲〈都不難過了，好嗎？〉。（索尼音樂提供）

男團Ozone成員林佳辰首次參與戲劇《那些你不知道的我》演出，他也為影集獻聲演唱插曲〈都不難過了，好嗎？〉，在懸疑影集裡成為人性黑暗的救贖。他說：「劇中的情緒和情節我都已經親身經歷過一次，所以在演唱時，很快就能抓到那個感覺。」

繼為電影《乒乓男孩》演唱插曲〈貝貝我不會再耍廢了〉後，林佳辰再次以個人之姿演唱影視歌曲，在劇中他飾演一個選擇封閉自己、不與他人交流女偶像的粉絲，也疑似捲入女偶像威脅的事件中，和調查此案、由吳念軒飾演的警探，又有另一層深入的關係。整部戲表現情感豐沛，時而傷心時而冷漠，演出角色令人心疼。而預告一出，網路上討論爆棚，從佳辰充滿爆發力的演出，到他的各種表情包，都成為討論焦點。

廣告 廣告

林佳辰透露自己在聽到歌曲時覺得每個人都可能會倔強地背負著屬於自己的課題往前走，一邊隱藏脆弱，一邊又希望這份脆弱能被看見，他說：「希望這首歌能陪著大家，在過程中慢慢療癒自己。」他的詮釋也被作曲人黃韻仁讚賞，「佳辰在駕馭歌曲高音時的能力很好，提醒他在主歌演唱時，多放進一些對話感，不只是把每個字唱得完美，而是像在對你關心的粉絲或朋友說話，給予最溫暖的支持與安慰，佳辰做得很好。」歌曲20日數位上架。

更多中時新聞網報導

保健》天冷聽不到 小心耳中風上身

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

房市寒風蕭蕭 熱錢湧入日本