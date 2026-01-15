林佳龍代表總統頒續聘書 勉ABAC代表公私協力拚外交

（中央社記者楊堯茹台北15日電）外交部長林佳龍日前午宴台灣3位「亞太經濟合作」企業諮詢委員會代表，並代表總統頒發續任聘書，期許3位代表持續帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍14日中午款宴台灣3位「亞太經濟合作」（APEC）企業諮詢委員會（ABAC）代表宏碁公司董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨及廣達電腦技術長張嘉淵，並代表總統頒發續任聘書，午宴邀請產、官、學界代表共同與宴，就如何強化台灣在APEC的公私協力，以落實賴總統「經濟日不落國」的願景。

林佳龍致詞表示，3位ABAC代表積極代表台灣參與ABAC，並分別提出人工智慧運用及企業數位資安防護等重要倡議，深獲肯定，並獲納入去年ABAC向APEC領袖及專業部長提交的建議文件，不僅有效提升台灣在APEC及ABAC的能見度，也彰顯「Taiwan Can Help」與「Taiwan Can Lead」。

林佳龍指出，經過9個月努力，台灣終於成功在APEC推動設立「未來健康照護子基金」，這是台灣近10年來在APEC首度推動通過的大型倡議，殊為難得。未來希望國內公私部門善用此基金，讓台灣的醫療科技不僅服務國內，也能成為台灣貢獻國際的重要資源。

林佳龍期許3位ABAC代表持續透過「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬兼施」及「內外循環」的模式，協助政府建構「新國際雁行聯合艦隊」，帶領國內業者走向國際，並與政府協力推動「總合外交」。

3位代表對於再度獲得賴總統聘任，在ABAC代表台灣均表至感榮幸，重申將繼續積極參與各項會議及活動，分享台灣在數位科技、人工智慧、醫療衛生及資安韌性等優勢領域的成果及最佳實踐，以鞏固及強化台灣在相關議題的領導地位及影響力。（編輯：林興盟）1150115