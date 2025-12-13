政治中心／綜合報導

外交部長林佳龍低調訪美，被駐美記者直擊現身華府！但他是格外低調，跟媒體"諜對諜"，就是不想被鏡頭捕捉。到底談些什麼？學者分析林佳龍可能是談及關稅及軍購等敏感議題，而林佳龍也是美國總統川普，簽訂台灣保證實施法案後，首位訪問華府的高階外交官員，別具意義。

世界人權日當天，總統賴清德和身兼民主基金會董事長的立法院長韓國瑜，共同出席頒獎典禮，卻不見副董事長林佳龍身影，改由外交部次長陳明祺出席，傳出此時的林佳龍已經低調現身華府，為了不讓媒體捕捉，外交部人員跟媒體玩起諜對諜！甚至要求飯店打開"傾倒廢棄物"的後門出口，讓與會人員繞道離開。

林佳龍低調訪美與AIT開會 避鏡頭跟媒體「諜對諜」

台大政治系副教授陳世民：「現在這個時刻，當然是一個在台美之間關稅問題，及軍售問題最後的一個決定時刻，那在這個部分我相信，林佳龍部長他去美國的一個參訪，或許會做最後的敲定，林佳龍部長這一次去美國參訪，有沒有可能會去談判到，我們賴總統是否有可能在今年底前，能夠過境美國相關事宜，這當然也是有待觀察。」

學者分析林佳龍這次訪美，可能涉及軍購、關稅等敏感議題，外交部不評論，美國國務院則說，依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。不過林佳龍是美國總統川普《台灣保證實施法案》正式生效後，我國首位成功訪問華府的外交高階官員，別具意義。





立委（民）王定宇：「對台灣來說，長期被不公平的對待，在華府我們的國安高層出訪，受到了隱形的自我設限，這一次的華府拜訪，如果創造出這樣的案例，而對未來來講，我們的總統、我們的院長，我們的國安高層出訪美國，就不會這麼遙遠。」

外交部長林佳龍今年已經第三度訪美，這趟會為台灣帶回什麼樣的外交成果，國人高度期待。

